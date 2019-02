PSD diz que remodelação do governo mostra "instabilidade e desorientação"

Remodelação em circuito fechado. Com os olhos num futuro governo

A sete meses do final do mandato, os novos titulares do governo que tomaram posse nesta segunda-feira não terão muito tempo para promover grandes mudanças - pelo menos até ao fim da legislatura - mas terão muitas áreas para gerir, algumas das quais particularmente sensíveis.

Será o caso de Pedro Nuno Santos, que herda parte das áreas que estavam adstritas a Pedro Marques, nas Infraestruturas. Embora ainda não esteja publicada a orgânica do novo ministério, Pedro Santos fica com três secretários de Estado - Jorge Moreno Delgado (secretário de Estado das Infraestruturas); Alberto Souto de Miranda (secretário de Estado adjunto e das Comunicações) e Ana Pinho (secretária de Estado da Habitação).