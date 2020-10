Os surtos com origem em reuniões familiares somam 67% do total. O norte é a zona mais afetada. Lisboa e vale do Tejo aparece em terceiro lugar, mas nesta região e no último mês, cinco eventos destes resultaram em 127 infetados e 407 isolamentos. Na região centro e no Algarve há menos, mas os que existem têm dimensões elevadas. O subdiretor-geral da Saúde, Rui Portugal, alerta: "As pessoas estão cansadas da pandemia, mas o ser família não diminui os riscos."