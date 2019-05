"Afronta", "atentado à carreira", "ultrajante" - as palavras fortes são do presidente do sindicato que representa os inspetores da PJ, Ricardo Valadas, ainda a recuperar do "choque" que sentiu quando leu a versão final da proposta do governo para o novo estatuto destes profissionais.

O estatuto em vigor foi aprovado há 20 anos e nunca foi atualizado. A sua revisão tem estado a ser trabalhada no gabinete da ministra da Justiça, com a participação da Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal (ASFIC) da PJ, desde que o atual executivo tomou posse. Esta versão final, que será publicada no Boletim de Trabalho e Emprego, será o ponto de arranque das negociações formais.