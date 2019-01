"Espero que Paulo Mota Pinto decida." É para o presidente do Conselho Nacional, que já foi juiz do Tribunal Constitucional (TC), que um membro da direção do PSD remete a decisão de como irá ser votada a moção de confiança a Rui Rio, no já considerado "histórico" Conselho Nacional de hoje, no Porto (Hotel Sheraton).

Entre os membros da direção do PSD há também leituras diferentes do regulamento do Conselho Nacional do PSD, o qual, no artigo 13.º estipula em que situação o voto deverá ser "secreto". Há quem leia que basta um décimo dos membros do Conselho Nacional presentes a requerer essa prerrogativa para que seja "obrigatória", mas há quem tenha dúvidas de que assim seja. Isto porque a alínea diz: "Far-se-ão por escrutínio secreto: as deliberações em que tal seja solicitado, a requerimento de pelo menos um décimo dos membros do Conselho Nacional presentes." Ora, um "requerimento", dizem, terá de ser sujeito a votação.