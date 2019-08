Esteve mais de três décadas na ONU, numa época ainda muito marcada pela Guerra Fria. Hoje vemos sobretudo a competição EUA-China. É completamente diferente da que havia entre os EUA e a URSS?

Estamos a falar de um mundo que mudou totalmente. Se era muito ideológico na altura da Guerra Fria, hoje é fundamentalmente uma questão de quem é que vai controlar o futuro da humanidade. É sobretudo acerca de interesses económicos e, no caso da China, a necessidade de fazer viver a população, que é extremamente numerosa.

Quando se olha para a competição EUA- URSS, os americanos ganharam claramente, com a desagregação do sistema soviético. Quando olha para a competição EUA-China, apesar de a vantagem ser ainda americana, vê os chineses como tendo capacidade para liderar o mundo?

Liderar o mundo, penso que não. Os EUA vão continuar a ser o pilar mais importante, mas a China tem o objetivo, por volta de 2030, de ser o grande poder em determinadas partes do mundo, não só na Ásia mas também em África. A evolução da presença chinesa em África nos últimos oito ou nove anos tem sido espetacular. E, além da África, a China está presente na América Latina, ou seja, quer ser um dos pilares fundamentais das relações de poder no mundo.