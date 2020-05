Está de volta um dos principais campeonatos de futebol da Europa. É já este sábado que a bola volta a rolar nos relvados da Alemanha, com a Bundesliga a ser retomada onde ficou há 66 dias, quando após a 25.ª jornada teve de ser interrompida por causa da pandemia de covid-19.

A única coisa que se mantém desde que foi decretada a suspensão do campeonato é a classificação, com o heptacampeão Bayern Munique a liderar com 55 pontos, mais quatro que o Borussia Dortmund, mais cinco que o RB Leipzig e mais seis que o Mönchengladbach. De resto, tudo mudou. Os estádios habitualmente repletos de público terão agora bancadas vazias, enquanto no relvado os jogadores estão sujeitos a rigorosas medidas de segurança para evitar novos contágios.