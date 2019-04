Já o vimos em versão demente muitas vezes. Talvez tenha começado com baratas a saírem-lhe da boca em O Beijo do Vampiro. Depois, aconteceu uma agitação enfurecida em Ghost Rider ou em Polícia sem Lei, já para não lembrar mais recentemente a sua explosão sanguinária em Mandy, um dos grandes filmes de Cannes do ano passado. Agora, à nossa frente, temos Nicolas Cage com caracterização que vai dar que falar e com uma expressão de louco ausente.

A cena passa-se em Sintra há coisa de um mês e sobre ela pouco ou nada se pode adiantar sob o risco de revelarmos um dos momentos-chave de Color Out of Space, de Richard Stanley, baseado no conto homónimo de H. P. Lovecraft, ficção científica apocalíptica inteiramente rodada em Portugal.