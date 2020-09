Pérez-Reverte: "Tanto me faz que Franco seja cremado ou que façam croquetes com ele"

Não é preciso que a entrevista a propósito do seu mais recente livro em Portugal, Uma História de Espanha, avance muito para que Arturo Pérez-Reverte reafirme a sua posição enquanto iberista: "É uma anomalia que Portugal e Espanha não sejam um mesmo Estado." No entanto, considera que, em face da atual situação de Espanha, "essa separação é uma sorte para os portugueses porque estão distantes do desastre político, económico e social em que Espanha se converteu".

Pérez-Reverte foi o escritor mais lido em Espanha no último ano graças a esta Uma História de Espanha e o romance Sidi, mas considera que não sente responsabilidade em ser o número um no seu país: "Eu tenho pouca responsabilidade porque é uma situação que não procurei. Escrevo e é bom ter muitos leitores desde que há trinta anos comecei a publicar livros. Apesar de serem cerca de três dezenas de títulos, sou um profissional e não existe um compromisso moral da minha parte em relação ao que faço, apenas no aspeto profissional."