Há milhares de jovens médicos que até ao final do mês vão fazer o exame cuja nota determinará o acesso à especialidade, num ano em que a esmagadora maioria ficou refém da covid-19. À exceção dos que querem dedicar-se à saúde pública, e tiveram a "sorte" de aprender com a pandemia aquilo que até agora só conheciam dos livros, aos restantes faltou contacto com a realidade de outras áreas. Neste ano há 1867 vagas para preencher, pelo que mais uma vez ficarão de fora quase tantos como no ano passado: 1100.