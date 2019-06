O antigo Presidente Mário Soares era grande amigo de Olof Palme. Nesta foto, estão com Willy Brandt, o chanceler alemão. Ambos estiveram no comício do PS no Porto, em março de 1976, sob o lema "A Europa connosco".

O título é direto: Stieg Larsson - Os Arquivos Secretos e a Sua Alucinante Caça ao Assassino de Olof Palme. E o estilo de Jan Stocklassa só não é o da trilogia Millennium de Stieg Larsson porque abundam provas e não precisa de ficção alguma para elaborar 468 páginas em que põe a claro o esforço do escritor mais popular da Suécia para acusar o assassino do antigo primeiro-ministro Olof Palme. De qualquer modo, o romance com todas as suspeitas ainda não provadas da investigação de Stieg Larsson e de Jan Stocklassa poderá estar a caminho.

O autor esteve em Lisboa a promover uma das quase 30 traduções do seu livro, uma investigação que começou após ler um apontamento de Stieg Larsson: "Questionei-me sobre quem escrevera aquilo e descobri que fora o Stieg. Aí entendi que ele estava muito interessado no assassínio de Olof Palme e deduzi que deveria existir muito mais documentação." Stocklassa iniciou a busca e convenceu o editor da revista Expo (onde Larsson trabalhava) a deixá-lo ver o arquivo do escritor: "Quando fomos ao armazém, descobri que não era uma pilha de folhas mas 20 caixas cheias de documentos. Assinámos um acordo em que só eu tinha acesso ao material e poderia escrever um livro."