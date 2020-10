Não é a primeira biografia do marquês de Pombal mas pelos próximos anos a investigação profunda e ampla do autor, Pedro Sena-Lino (n. 1977), deverá ser a última. A partir desta obra, De quase Nada a quase Rei, que expõe em 600 páginas - mais 30 de notas - o percurso de vida de uma das figuras mais polémicas e marcantes da história de Portugal, o que fica a faltar para se ajuizar o marquês de Pombal é muito pouco.

Segundo o autor, atualmente "exilado" em Bruxelas desde 2014, desde o período que coincidiu com o convite do primeiro-ministro para que os portugueses procurassem oportunidades fora do seu país, é impossível abarcar tudo o que se deseja: "Fica sempre muita coisa por contar de uma vida de mais de 80 anos e resumida em 600 páginas." Nada que o deixe insatisfeito, até porque era seu desejo biografar a vida com acesso a documentação inédita, ou pouco consultada, que se encontra nos arquivos de Londres e de Viena, entre os quais muitos manuscritos do próprio e outros de dignitários contemporâneos que o referem.