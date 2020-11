Uma verdadeira "revolução" na política externa americana. O presidente eleito Joe Biden propõe-se restabelecer a "liderança americana" no mundo revertendo o unilateralismo da Administração Trump e apostando de novo na diplomacia, em alianças internacionais de provas dadas e nas instituições globais.

Trump retirou a América das agências da ONU nas áreas da saúde e dos direitos humanos, abandonou importantes acordos no clima ou no controlo de armamentos, ao mesmo tempo que procurava renegociar acordos comerciais dos EUA, entrando em confronto com aliados, e lançando uma guerra de taxas com a China.