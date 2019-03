László Magyar chegou ao rio Congo em 1848 e casou-se com uma filha do rei do Bié, de quem herdou o trono após a morte do sogro. Contemporâneo do português Silva Porto, morreu em Benguela (1864) após década e meia de expedições pelos territórios que hoje formam Angola. A história deste geógrafo, cartógrafo e aventureiro húngaro foi divulgada nesta quarta-feira num seminário organizado pela Sociedade de Geografia de Lisboa, onde o DN conversou com o diretor do Museu Húngaro de Geografia, János Kubassek, um especialista em exploradores húngaros.