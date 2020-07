Duas atrizes, dois talentos. Victoria Guerra e Alba Baptista nas bocas do mundo. O efeito Netflix está a deixá-las expostas a uma montra global que há uns tempos atrás era impossível. Victoria Guerra deixa marcas no elenco de grupo de Um Casamento Wilde, de Damian Harris, mesmo ao lado de Patrick Stewart, Glenn Close e de John Malkovich, enquanto Alba Baptista é a atriz mais vista do mundo graças ao poder da Netflix global.

A série que protagoniza, Warrior Nun, adaptação da BD com o mesmo nome, é número 1 em quase todo o mundo e nos EUA está na vice-liderança atrás da série documental Unsolved Mysteries. É obra! Depois de se saber que Daniela Melchior é uma das vedetas de The Suicide Squad, para a Warner e de todo o buzz em torno de Nuno Lopes na série de Alex Pina ( La Casa de Papel), White Lines, é inevitável que lá fora já repararam numa certa marca dos atores portugueses.