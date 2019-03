Nascidos a 5 de julho, data da fundação da Aliança Democrática, é o movimento presidido por Miguel Morgado que nasce dia 23, data em que será conhecido o manifesto fundador. O deputado do PSD, que já anunciou a vontade de se candidatar à liderança do PSD, conseguiu congregar várias tendências da direita nesta iniciativa, que vão do PSD, passando pelo CDS, até aos novos partidos Iniciativa Liberal e Aliança. Há também os desalinhados partidariamente, mas que orbitam na direita, entre os quais muitos ligados ao projeto jornalístico Observador.

Miguel Morgado anunciou a criação do movimento com o objetivo de "refundar" a "família não socialista". O antigo assessor político de Pedro Passos Coelho diz que no dia 23 de março não está à espera que o primeiro-ministro dê o seu apoio ao movimento, no Espelho d'Água, em Belém, onde será lançado o manifesto, mas, se "vier, vem por bem", garante ao DN.