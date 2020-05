Maria Rueff: "Precisava de pôr em ordem as gavetas que, com o atropelo dos dias, deixaram de estar organizadas"

Paróquia de São Mamede, em Lisboa, do padre Ismael, onde colocou as fotos de quem acompanhou as missa pelas redes sociais.

O sacerdócio não foi a única opção. Ismael Teixeira fez um curso profissional de operador de câmara antes de entrar em Teologia na Universidade Católica. Em tempos de pandemia, foi fundamental para lançar a telemissa, a partir da paróquia se São Mamede, em Lisboa, onde é pároco. Acionou uma conta no MB Way para as contribuições dos crentes, também para fazer face aos novos pedidos de ajuda. Hoje à noite vai transmitir o terço pelas redes sociais, para celebrar o 13 de Maio. E continua a treinar para as provas de Ironman (triatlo).

Concorda com o facto de não serem permitidos peregrinos neste 13 de maio?

Estou com os nossos bispos, sei que há uma grande polémica, que há muitos cristãos que entendem que deviam ter reagido e manter as celebrações, mas o que pesou na decisão dos bispos é sagrado: a vida humana. A não realização do 13 Maio custa a todos, a vários níveis, também económico, tanto para Fátima como para a Igreja, mas o valor primordial é saúde das pessoas, a vida. Se mantivessem as celebrações, ia juntar-se muitas pessoas e haveria propagação do vírus.