Para antes de 6 de agosto já não é possível marcar a renovação do Cartão de Cidadão, pelo menos em Lisboa. A agenda está lotada. O tempo de espera por uma marcação na capital mais do que duplica em relação às restantes capitais de distrito do país, mas mesmo assim, em média, é apenas possível agendar o pedido de renovação do documento para o mês seguinte.

Estão já registados para os próximos tempos 25 246 pedidos de renovação do cartão em todo o país, de acordo com dados do Ministério da Justiça. Sendo o número total de emissões de 210 mil. Ou seja, apesar do esforço do governo, apenas uma pequena parte da população opta por agendar o pedido de renovação do Cartão de Cidadão, muitas vezes por já ter o documento caducado e não poder esperar pela data proposta pelos serviços do Instituto dos Registos e do Notariado (IRN).