Costa afirma que legado de Gandhi deve inspirar as relações entre Portugal e Índia

Marcelo Rebelo de Sousa com a embaixadora da Índia em Portugal, Nandini Singla.

Um presidente "não convencional" capaz de se ligar ao cidadão comum, de se misturar nas multidões e que tira selfies com toda a gente que lhe pede, características que lhe deram um estatuto de Presidente bem-amado. É a apresentação de Marcelo Rebelo de Sousa no canal público indiano Doordarshan News (conhecida como DD News), que entrevistou o Chefe do Estado português em vésperas da visita de Estado à Índia que começa oficialmente nesta sexta-feira.

Na entrevista, realizada nos jardins do Palácio de Belém, Marcelo sublinha o momento alto das relações entre os dois países, fruto de uma aproximação crescente que aconteceu "em três, quatro anos".