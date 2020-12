Baltazar Nunes. É responsável pela Unidade de Investigação Epidemiológica do Instituto Ricardo Jorge, que na sexta-feira assinalou os 121 anos, e admite, em entrevista ao DN, que a proibição do Natal está fora de questão. Mas é preciso que se adote comportamentos preventivos, "é a proteção de entes queridos" e do resto da população que está em causa.