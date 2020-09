O sol queima à medida que descemos o vale da Quinta do Lavrado na zona Oriental de Lisboa. A tarde era a de um dia do mês de agosto marcada pelo aumento do número de casos de infeção por covid-19. Por entre o mato seco, o som de algo a rastejar faz-nos perceber que há mais alguém que nos acompanha nesta viagem.

Inês e Madalena, a enfermeira e a assistente social que compõem a equipa de rua da Crescer, apanham do chão as seringas largadas e colocam-nas no recipiente anticortante. É o primeiro trabalho que fazem assim que saem da carrinha com as mochilas de material às costas. "É uma forma de não as voltarem a usar e assim reduzir-se o risco de contágio de doenças infecciosas, como a hepatite C e o VIH", explicam.