Há 19 escolas internacionais no distrito de Lisboa - entre as quais cinco têm ensino bilingue, 17 são de ensino inglês, uma em francês e outra em alemão -, mas nenhuma no centro da capital.

No lugar da antiga Universidade Independente, em Lisboa, encerrada em 2007, vai agora nascer uma escola internacional à americana. Chama-se United International School of Lisbon, é administrada pelo grupo hoteleiro Martinhal - que a ergueu sob um investimento de 50 milhões de euros - e abrirá portas já no próximo ano letivo. Podem concorrer crianças e jovens, desde a pré-primária ao 12.º ano de escolaridade.

Esta "será a primeira escola internacional num raio de vários quilómetros nesta área de Lisboa" e a localização foi realmente o mote por detrás deste projeto. Chitra Stern, proprietária do Grupo Martinhal, explica que há muito que faltava uma escola internacional "para atrair executivos, expatriados e empresas (americanos) para se instalarem em Portugal, pois as famílias com crianças que se deslocam precisam de pôr os seus filhos nestas escolas" e, até à data, tudo o que existia era na área de Cascais, Palmela e Sintra.