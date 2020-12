Morreu Hosni Mubarak, o último "faraó" do Egito

Tunísia e o regresso ao bourguibismo

Notre Ami Ben Ali, de Jean-Pierre Tuquoi e Nicolas Beau, teve a sua primeira publicação em 1999 e, como "plagiaram" o título de Notre Ami Le Roi, 1990, e sobre o reinado de Hassan II, de Gilles Perrault, naturalmente convidaram-no para escrever o prefácio desta biografia do presidente (PR) da Tunísia e da sua relação com França. Começa Perrault a prefaciar: "A bota de Hitler e o tamanco de Mussolini, dizia De Gaulle em Londres. Passar de Hassan II a Ben Ali é também descer da aristocracia do crime à mediocridade sombria de um bandido de subprefeitura." Resumo esclarecedor sobre 24 anos da Tunísia de Ben Ali.