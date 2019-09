Reforma aos 69? A solução para garantir pensões poderá ser mais impostos?

O número de pensionistas em Portugal deverá crescer de 2,7 milhões para 3,3 milhões até 2045. Com este diagnóstico, um estudo recente da Fundação Francisco Manuel dos Santos atirava a idade da reforma para os 69 anos, quase mais três anos do que atualmente. De outro modo, a Segurança Social (SS) colapsaria. Nenhum partido se atreve a seguir esta sugestão e há mesmo um que clama, o PCP, pela reposição aos 65 anos. Quase todos preferem diversificar as fontes de financiamento da SS, incluindo canalizar mais impostos para a manter saudável e com longevidade.

A reforma da Segurança Social é um dos capítulos com grande destaque nos programas eleitorais e em nenhum deles se aponta para a necessidade de ir mais longe no prolongamento da idade ativa. Sendo que o primeiro a rejeitar a ideia dos 69 anos foi o próprio ministro da pasta, Vieira da Silva: "A proposta de passar a idade da reforma para 69 anos não é exequível, nem é eficaz. Não se fazem mudanças da idade dessa dimensão num espaço curto de tempo. Isso contraria de forma excessiva as expectativas do ponto de vista dos cidadãos." E o PS, de facto, nada diz sobre esta matéria nas suas propostas eleitorais.