Fim de semana com medidas de restrição menos apertadas na Coreia do Sul.

Depois de semanas sem novos contágios de coronavírus ou com casos apenas importados, Coreia do Sul, China ou Irão depararam-se este fim de semana com números que fazem temer uma segunda vaga de covid-19 e que obrigaram a recuar nas medidas de desconfinamento entretanto aplicadas. Mas os sinais dessa segunda vaga não estão só a Oriente. Na Alemanha, a taxa de infeção voltou a subir acima de 1.

Na pandemia de gripe espanhola que começou na primavera de 1918 (terá infetado 500 milhões de pessoas em todo o mundo e causado entre 20 milhões e 50 milhões de mortos), os especialistas dizem que terá havido pelo menos três vagas (há mesmo quem fale em quatro). A segunda, a partir de agosto desse ano, é considerada a mais mortífera, por causa de uma mutação do vírus que se espalhou com o movimento das tropas pela Europa durante a Primeira Guerra Mundial.