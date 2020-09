Foi nomeado vice-primeiro-ministro para a integração europeia e euro-atlântica no final de agosto do ano passado. Contou que quando foi convidado perguntou ao primeiro-ministro de então se era mesmo para integrar a Ucrânia na União Europeia e na NATO ou só para fingir, ao que o PM respondeu que era para integrar. Mas seis meses depois trocou de cargo. Pode explicar o que aconteceu?

É simples. Estava muito entusiasmado com o trabalho que realizava mas na primavera houve a mudança de primeiro-ministro e o presidente convidou-me para o cargo de ministro dos Negócios Estrangeiros, o que aceitei. É bom trabalhar na integração europeia e euro-atlântica mas para a carreira diplomática trabalhar com o mundo todo é mais interessante. E quando o presidente faz um convite é difícil de recusar. Ao mesmo tempo insisti que o posto em que estava teria de ser preenchido de imediato para não haver um abrandamento nos esforços de integração.

Moscovo, ou melhor, Putin, nunca aceitou a integração dos países bálticos na UE e em especial na NATO. Sabemos o que aconteceu depois de a Ucrânia ter assinado em 2014 o acordo de livre comércio com a UE. Acredita que o Kremlin no futuro possa querer usar o leste ou a Crimeia como moeda de troca?

Acredito que a Rússia não vai conseguir parar a integração europeia e euro-atlântica da Ucrânia. Podem tentar influenciar, atrasar, mas não conseguem parar. Para a Rússia, no que respeita à Crimeia, esta não é moeda de troca. Eles acreditam que tomaram o seu controlo de forma permanente e definitiva, o que é um enorme erro. Estou totalmente convicto de que um dia a Crimeia vai libertar-se do jugo russo e nós faremos o nosso melhor para ajudar que isso aconteça. No que respeita ao leste, sim, a guerra no leste ucraniano é uma ferramenta para a Rússia influenciar a política interna, mas também para tornar a Ucrânia menos atrativa para os parceiros europeus porque é um país em conflito. Mas desde 2014 temos assistido a esforços da UE e das capitais dos países europeus para aprofundar os laços com a Ucrânia. Portanto, a Rússia está a falhar na sua política.