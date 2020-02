O Xiang é um megarrestaurante em Telheiras, com o sistema de buffet, comida chinesa e japonesa, e que enche à hora do almoço. Desde que começou a epidemia de coronavírus na China, durante a semana já sente uma quebra de 10% no número de clientes. Ao fim de semana continua cheio, muitos dos clientes são vizinhos que o frequentam há mais de 20 anos.