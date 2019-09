Ambiente: de vaga preocupação a prioridade nacional

É um dado simbólico, mas ilustrativo: entre 2015 e 2019, o PS quadruplicou o número de referências às alterações climáticas no programa eleitoral; o Bloco de Esquerda idem: quase quatro vezes mais; o CDS multiplicou por cinco as referências face ao programa anterior da coligação de direita, o PSD triplicou. No espaço de quatro anos, as alterações climáticas passaram de um item mais ou menos disperso no meio das promessas eleitorais a desígnio estratégico dos vários partidos, com PS, BE, PEV e PAN a iniciarem os programas exatamente por esta questão.

Há quem lhe chame emergência, crise, quem queira um Ministério da Ação Climática e uma Lei do Clima. Promete-se a transferência dos impostos sobre o trabalho para a penalização da poluição, a abolição dos plásticos não renováveis. As respostas são diferentes, mas não há, entre os partidos com assento parlamentar, quem negue ou menorize as alterações climáticas (embora o CDS sublinhe que o compromisso ambiental deve ser "fundado na ciência").