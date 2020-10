O primeiro-ministro foi ontem pela primeira vez confrontado por jornalistas com a controvérsia em torno da não recondução do presidente do Tribunal de Contas (TdC), Vítor Caldeira. E, no essencial das respostas que deu, António Costa invocou em seu favor ter do seu lado a opinião, também, do Presidente da República, a favor da tese de que estes mandatos devem ser únicos.

Ainda ontem à noite, Marcelo Rebelo de Sousa nomeou, "sob proposta do primeiro-ministro, António Costa, o juiz conselheiro José Tavares" como novo presidente do TdC, conforme nota divulgada no portal da Presidência da República.