Nova derrota do PS no Parlamento. Oposição chumba decreto sobre PPP

O PS já decidiu: vai conversar com o PSD sobre os dois nomes que tem de indicar para o Tribunal Constitucional em substituição dos juízes Cláudio Monteiro e Clara Sottomayor, que renunciaram ao mandato.

Os socialistas querem um compromisso do PSD e sabem que, em troca, têm de ceder na escolha do ex-governante, ex-deputado e ex-porta-voz do PS Vitalino Canas, cujo perfil fortemente partidário conduziu a um chumbo da sua escolha que a própria líder parlamentar socialista, Ana Catarina Mendes, assumiu como uma "humilhação".