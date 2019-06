PS corta as pernas ao PSD. Magistrados mantêm maioria no Conselho do Ministério Público

Procuradores iniciam greve contra a proposta de revisão do Estatuto

Estatuto do MP. PS quer mudar lei do governo. "Clarificação", dizem socialistas

Lucília Gago, procuradora-geral da República. Parlamento está a discutir revisão do estatuto do MP.

"Coordenar a atividade dos órgãos de polícia criminal." Era isto, sem tirar nem pôr, que o governo propunha como uma das novas atribuições do Ministério Público (MP), na proposta de revisão do respetivo Estatuto que apresentou no Parlamento.

Só que o PS não gostou. Para os deputados socialistas especialistas em questões de justiça, a proposta originária do governo, por ser demasiado vaga, poderia ser interpretada como pondo todos os órgãos de polícia criminal (OPC) - que são vários, nomeadamente a PJ, a PSP, a GNR, o SEF, a Autoridade Tributária ou a ASAE - diretamente sob a alçada geral do Ministério Público, dada a tal nova atribuição deste de "coordenar" a sua "atividade". Um reforço de poderes como há muito não se via.