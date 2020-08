Graça Freitas. Uma falsa frágil, como as orquídeas que ama

Há 60 vagas para médicos no Algarve. Candidatos? Até agora zero

António Lacerda Sales entra na sala habitual das conferências de imprensa sobre a covid-19 e emociona-se ao falar das zero mortes.

António Lacerda Sales, secretário de Estado da Saúde, foi notícia nesta semana por se emocionar ao dizer que não havia mortes por covid-19, no país, nas últimas 24 horas daquela segunda-feira. Ficou abalado, achou que poderia ser entendido como sinal de fraqueza. Os amigos deram-lhe força, até porque "a emoção é um reflexo do que ele é". Ao DN, diz que "é uma pessoa normal", "igual a dez milhões de portugueses" e que se sente feliz "a vestir as duas camisolas", de médico e de político.

3 de agosto de 2020. 14.00. No terceiro andar do edifício da Avenida João Crisóstomo, em Lisboa, António Lacerda Sales, o médico, cirurgião ortopedista, que desde outubro ocupa o cargo de secretário de Estado da Saúde, entra na sala habitual para mais uma conferência de balanço da covid-19.