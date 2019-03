Huawei: como Portugal foi parar ao meio da guerra comercial EUA-China

Na semana passada, o presidente da Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos (FCC), Ajit Pai, esteve em Portugal com um único objetivo: fazer pressão contra a anunciada parceria entre a Altice e a chinesa Huawei para a implantação no país da futura rede de telecomunicações 5G (quinta geração). Os argumentos de Ajit, enfaticamente reforçados pelo embaixador norte-americano no país, George Edward Glass, num tom que poderia mesmo ser entendido como ameaçador, assentaram nos riscos para a segurança dos Estados Unidos e seus aliados alegadamente colocados pela proximidade entre a empresa em causa e as autoridades de Pequim.

O embaixador dos EUA (à esquerda) e o diretor da autoridade das comunicações norte-americana, num encontro com jornalistas na embaixada, a 28 de fevereiro. © Nuno Pinto Fernandes/Global Imagens