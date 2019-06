Foi uma das primeiras medidas desta legislatura em matéria de Educação. Logo após a tomada de posse do atual governo, o Parlamento aprovou o fim das provas finais dos 4.º e 6.º anos, um legado de Nuno Crato, e reintroduziu as provas de aferição - que não contam para a nota -, alargando-as a mais anos de escolaridade e a disciplinas como a Educação Física e a Educação Visual. Com os alunos dos 5.º e 8.º anos a começar nesta quinta-feira as aferições do presente ano letivo (os do 2.º ano realizaram-nas em maio), o ministro Tiago Brandão Rodrigues faz ao DN um balanço desta medida, que considera ter sido "claramente" benéfica para as escolas e para os estudantes, por permitir recolher informação "mais rica" sobre as forças e as fragilidades do sistema sem "rotular" os alunos.

Que balanço faz da aplicação das provas de aferição ao longo desta legislatura?