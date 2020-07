O líder espiritual dos tibetanos festeja esta segunda-feira o seu 85.º aniversário de uma forma totalmente nova: o lançamento do seu álbum. Mas engane-se quem espera ouvir o Dalai Lama a tocar guitarra. O álbum é uma fusão dos mantras e cânticos do monge budista com música composta pelo casal neozelandês Junelle e Abraham Kunin, sendo o resultado de cinco anos de trabalho.

Intitulado "Inner World" (mundo interior), o álbum é composto por 11 faixas e é acompanhado de um pequeno livro. O Dalai Lama recita os mantras de sete budas e discute temas como a sabedoria, a coragem, a cura ou as crianças. "Compaixão", uma das mais famosas orações budistas, foi um dos primeiros temas a ser divulgado no YouTube.