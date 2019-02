Antes de a escritora J.K. Rowling inventar uma bola com asas que Harry Potter e os amigos usam para jogar quidditch, já os grandes mágicos tinham inventado a bola voadora. "Foi Okito, o mágico japonês, que há mais de 50 anos mais desenvolveu esse número", conta o mágico português João Miranda. Da mesma forma, também aquele truque de atravessar paredes, que Potter usa para chegar à Plataforma 9 3/4 e apanhar o comboio para Hogwarts, já era um dos números mais populares do mágico britânico Paul Daniels no anos de 1970.

"Da mesma forma que nos podemos inspirar na magia de Harry Potter para criar novos números, também é verdade que os livros vão buscar a sua inspiração àquilo que os mágicos têm vindo a fazer", explica João Miranda, de 32 anos, que é um dos maiores especialistas em magia em Portugal e que neste momento tem uma empresa onde trabalham seis pessoas desenvolvendo truques para alguns dos maiores mágicos do mundo, como David Copperfield ou Luís de Matos.