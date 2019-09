Diretor da Eurosondagem: PS pode alcançar maioria absoluta com 39% dos votos

De 43% em 2015 para 48,8% nas legislativas do próximo dia 6 de outubro. A abstenção poderá disparar nas legislativas que se aproximam apenas por efeito administrativo do crescimento exponencial do número de inscritos nos dois círculos da emigração (Europa e fora da Europa).

Esse aumento do número de inscritos ocorre por causa do recenseamento automático. Todos os emigrantes portugueses registados nos consulados portugueses espalhados pelo mundo passaram a estar automaticamente recenseados, não dependendo isso de um ato voluntário de cada um deles.