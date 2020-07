Em 2013, Portugal era o pior país da União Europeia no controlo da infeção hospitalar, dos que registavam maiores taxas de resistência aos antibióticos e dos piores no uso que fazia destes. Por dia, estimava-se que três doentes morriam com uma infeção deste tipo. Uma "fotografia" que "deixava mal o país". Mas, em seis anos, a fotografia mudou de cor. Portugal deixou de ser o pior e dos piores da Europa. O combate à covid-19 está a ajudar neste percurso e levará a mais mudanças.