Ainda antes de entrarmos na Capital do Natal, no corredor de acesso às bilheteiras, junto às barraquinhas de artesanato, há um animador vestido de rena e outros dois vestidos de elfos, os ajudantes do Pai Natal. São eles que recebem os visitantes com brincadeiras e se disponibilizam para tirar fotografias. É aproveitar, pois, para já, essa será a única rena que encontrarão em todo o parque de diversões.

Depois das fotografias tiradas no fim de semana e que rapidamente se espalharam pelas redes sociais, mostrando algumas renas entristecidas, estendidas sobre a relva falsa, os animais foram retirados do local. "Mas não teve nada que ver com as queixas", garante ao DN Jorge Carvalho, o responsável pelos Burros do Magoito, a Quinta Pedagógica de onde vieram as duas renas, macho e fêmea, contratadas para o evento. "O que se passou, explica, é que numa das inspeções percebeu-se que faltava uma licença do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas que é exigida por lei e que ninguém sabia que era necessária. Trata-se de uma licença estritamente administrativa", uma vez que, segundo a organização do evento, a vistoria do ICNF "verificou que estão reunidas todas as condições para o bem-estar e segurança dos animais, não tendo sido identificados quaisquer constrangimentos".