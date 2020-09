O sonho era antigo e vinha a ser preparado há alguns anos. À segunda tentativa, a Universidade Católica Portuguesa (UCP) viu o seu curso de Medicina autorizado pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES). Será o primeiro curso de Medicina a ser lecionado por uma universidade privada em Portugal.

O curso deverá começar a funcionar em setembro do próximo ano com cerca de meia centena de alunos, disse à Lusa a reitora da instituição, Isabel Capeloa Gil. Foi desenhado para ter cem alunos, mas no primeiro ano de funcionamento, que a instituição acredita ser no ano letivo de 2021-2022, terá menos. A aposta é na qualidade, e essa não se atinge com pressas, diz a instituição.