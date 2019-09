Currículos ainda mais flexíveis nas escolas a partir desta semana. O que vai mudar?

As salas de aulas vão mudar (ainda mais) já neste ano letivo. Pelo menos é o resultado esperado com a portaria do Ministério da Educação que entrou em vigor no domingo e contempla o alargamento da flexibilidade curricular das escolas a mais de 25%. Durante o mês de julho, todas as escolas do país podiam concorrer com planos de inovação. Umas optam apenas por transformar períodos em semestres escolares, outras preferem ir mais longe. Fomos saber o que vai mudar para alunos e professores.

É com entusiasmo que Ana Cláudia Cohen, professora e diretora do Agrupamento de Escolas de Alcanena, fala dos resultados que a iniciativa gerou nos estudantes e no corpo docente desde que era apenas uma experiência. Começou como Projeto-Piloto de Inovação Pedagógica (PPIP), no ano letivo 2017-2018, do qual fizeram parte 225 estabelecimentos de ensino. "Fez-nos olhar para dentro da sala de aula", explica ao DN.