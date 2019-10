Gauri van Gulik: "As migrações não são a causa do aumento do populismo. É o medo"

No seu último livro fala sobre uma Europa liberal em retirada, sobre uma contrarrevolução iliberal, mas quando olhamos para as personagens principais do populismo, por exemplo, o britânico Boris Johnson ou o polaco Jarosław Kaczyński, é possível ver algo que os una exceto serem vistos como um problema para a Europa?

Esta contrarrevolução iliberal, como lhe chamo, tem as suas variações locais, porque cada país é diferente. Por exemplo, uns são pró-Rússia outros são anti-Rússia, uns são pelo tratamento humano dos migrantes, outros não querem receber migrantes, uns são marxistas, outros são antimarxista. Mas todos têm alguma coisa em comum, que é terem iniciado um movimento contra a ideologia básica do liberalismo que definia o pensamento ocidental, que nos últimos 30 anos ou mais definia basicamente o que é racional e o que é irracional, o que é natural e o que é simplesmente aberração. A ideologia é sobre isso e numa dada altura era dado como certo que todos acreditamos que a integração europeia é boa para nós, que as fronteiras abertas são boas para nós, todos acreditamos em direitos humanos e na democracia, a democracia compreendida de uma forma em que as minorias são protegidas, o poder é dividido. Depois em determinado momento apareceram políticos que dizem que não, que isto não é natural, que não é a única maneira de fazer essas coisas.

É possível identificar esse momento?

Penso que é muito difícil dizer qual foi o momento exato. A história nunca muda num dia em particular, esta não é uma revolução do tipo francês com barricadas nas ruas ou coisas desse género. O que define esta contrarrevolução, e isto é muito interessante, é que estas pessoas, estes líderes, começaram a ganhar eleições, porque as pessoas com essas opiniões estão sempre presentes, são os chamados populistas. Jean-Marie Le Pen foi eleito para o Parlamento francês nos anos 50 e depois foi para o Parlamento Europeu. Pessoas que conhecem bem França dizem-me que o pai era um político mais inteligente do que a filha...