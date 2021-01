Maria do Carmo Fonseca e Tiago Rodrigues já tinham grande admiração um pelo outro mas conheceram-se pessoalmente há dias no TeatroD. Maria II.

"Vergonha é julgar que se sabe tudo. Vergonha é não saber que se pode saber sempre mais, é não ser capaz de repetir com Garcia de Orta que 'o que sabemos [é] uma pequena parte do que ignoramos' . Nenhum homem ou mulher com uma formação científica pode afirmar que sabe sem dúvida". A frase é da cientista Maria de Sousa, um dos primeiros rostos a sucumbir à infeção pelo novo coronavírus no início da pandemia. Maria de Sousa, médica, bióloga, poetisa, humanista, era um dos nomes que transportava em si a bagagem do saber e a do sentir, da ciência e da arte. Talvez por isso um dos nomes atirados para cima da mesa pelos nossos entrevistados quando se mistura ciência e arte. Maria de Sousa, como quase sete mil outras pessoas, foi vítima da pandemia. Que papel teve a ciência que tanto amava durante este período? Foi uma ciência ganhadora? E a arte? Que papel teve num país obrigado a confinar? E o futuro, o que vem aí?

Maria do Carmo Fonseca, médica, cientista, professora catedrática, ex-diretora executiva do Instituto de Medicina Molecular e o ator, dramaturgo e diretor artístico Tiago Rodrigues aceitaram o ​desafio do DN para conversarem sobre tudo isto. Em maio, já tinham aceitado escrever uma Carta Aberta às gerações mais novas e às mais velhas, ambos lançaram hinos de esperança. Agora, o presente está presente e o futuro antevê-se. A pandemia vem marcar gerações, vem acelerar mudanças e Maria Do Carmo Fonseca, de 61 anos, espera viver até ao momento em que o mundo assista aos efeitos da computação mecânica e confessa que a grande marca da pandemia foi perceber que, como cientista, podia deixar de fazer viagens de avião em trabalho e poupar o planeta. Tiago Rodrigues, de 43 anos, quer continuar a ser um aprendiz, como defende que todos o deveríamos ser, mas na pandemia assumiu um compromisso e assume-o: "Comprometi-me com o espaço selvagem, com a floresta, com o natural."