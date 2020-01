Marcelo recandidato com o apoio do PS?

Uma mensagem presidencial de Ano Novo conciliatória, que agrada à esquerda e à direita porque tanto manda recados para uns como para outros; uma mensagem que não traz nada de novo porque agrega tudo o que o Presidente da República vem dizendo... Mas será um discurso brando a apostar no apoio dos dois espetros políticos para uma eventual recandidatura? As opiniões dividem-se: se há quem entenda que Marcelo Rebelo de Sousa piscou "os dois olhos" à esquerda, leia-se ao PS, também há quem lembre que o seu nível de popularidade é tão grande que não precisa de usar um discurso oficial para isso. O que é dado como garantido é que irá recandidatar-se - a história da democracia assim o diz - e que António Costa, mesmo que não lhe declare o apoio oficial do partido, dificilmente avançará com um candidato próprio.

A baralhar as contas, mas não a alterar o resultado da soma de uma recandidatura de Marcelo, poderá estar o Chega. Todos os interlocutores ouvidos pelo DN - Francisco Louçã, António Costa Pinto, Paulo Otero e Pedro Marques Lopes - dão como certo que André Ventura não perderá a oportunidade das presidenciais de janeiro de 2021 para fazer passar a sua mensagem.