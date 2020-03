Carnide. PS, PSD, BE, PCP e CDS juntos contra o fecho da esquadra

Novas informações reveladas pelo presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML), numa reunião na sede no município com o presidente da Junta de Freguesia de Carnide, colocam no Ministério da Administração Interna e na PSP toda a responsabilidade pelo estado de degradação da maior esquadra daquele bairro lisboeta, encerrada desde outubro passado.

No encontro realizado na passada quarta-feira, em que também estiveram presentes vários vereadores, Fernando Medina garantiu a Fábio Sousa, o autarca comunista de Carnide, que, apesar das instalações da esquadra serem propriedade da câmara, nunca lhe foram solicitadas obras pelo MAI ou pela PSP. Mais, Medina frisou que nem sequer foi consultado antes de a decisão de encerramento ser tomada.