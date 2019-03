Resistir e escapar. Mundo do frio extremo já não tem segredos para este fuzileiro

As provas físicas de admissão no curso de sobrevivência da NATO em condições extremas de frio, na Noruega, eliminaram logo vários candidatos. Mesmo sendo das forças especiais, nem todos conseguiram correr oito quilómetros com 25 quilos de areia às costas em menos de uma hora e quatro minutos e, a seguir, fardados, nadar 200 metros no rio e ainda flutuar dez minutos.