IGAI recua e contradiz estatísticas. Mas houve um 'apagão' do caso de Alfragide

Os agentes arguidos no dia na leitura da sentença no Tribunal de Sintra, em maio de 2019.

O Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) considera "discutível" a "legitimidade" e o "interesse" dos seis jovens agredidos por polícias da esquadra da PSP de Alfragide em recorrer da decisão da 1.ª instância, cuja sentença levou à condenação, em maio do ano passado, de oito dos 18 agentes acusados de racismo e tortura pelo Ministério Público (MP). Sete ficaram com pena suspensa e um com prisão efetiva.