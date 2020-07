Forças leais ao governo de Tripoli festejam as recentes vitórias frente às tropas do marechal Haftar.

Os atores são os mesmos, mas a retórica tem vindo a intensificar-se nas últimas semanas. E Sirte, terra natal do ex-ditador Muammar Kadhafi cuja queda há nove anos desencadeou a guerra civil, promete ser o próximo campo de batalha. O Egito ameaça enviar tropas para o terreno caso as forças líbias apoiadas pela Turquia cruzem esta "linha vermelha", numa jogada que também está a fazer soar os alarmes em França e a deixar os dois aliados da NATO ainda mais de costas voltadas.

Sirte, na costa do Mediterrâneo a meio caminho entre Tripoli e Benghazi (a segunda maior cidade da Líbia), é um ponto-chave no chamado crescente petrolífero - a Líbia tem as maiores reservas de ouro negro do continente africano.