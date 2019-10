Fertagus faz depender retirada de bancos dos comboios de inquérito aos utentes

A redução do número de bancos nos comboios da Ponte 25 de Abril pode não passar do papel. A Fertagus está a reavaliar a medida testada numa das 18 unidades da empresa desde o final de maio para responder ao aumento de 20% da procura de passageiros com a introdução dos novos passes. E vai perguntar aos utentes se querem comboios com mais lugares de pé ou não.

"Vamos realizar um inquérito aos clientes para perceber o que acham da retirada dos bancos do comboio", indica fonte oficial da transportadora ao DN/Dinheiro Vivo. Este questionário "vai decorrer em meados de outubro". Em paralelo, a Fertagus também vai fazer uma contagem ao número de utentes por unidade.

A decisão final da empresa detida pelo grupo Barraqueiro será tomada depois dessa avaliação, e terá igualmente em conta os eventuais benefícios financeiros da medida.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Há duas semanas, a Fertagus reforçou a oferta de comboios com oito carruagens (comboios duplos). Registou-se um aumento de 19 comboios duplos: 11 no sentido Lisboa-Setúbal e os restantes na direção oposta. Também foram acrescentadas cinco ligações até Setúbal - anteriormente, paravam em Coina. A empresa quer avaliar se este aumento de oferta foi suficiente para responder ao aumento de procura.

Também foram acrescentadas cinco ligações até Setúbal - anteriormente, paravam em Coina.

Entre abril e junho, os comboios suburbanos de Lisboa e Porto transportaram um total de 38,778 milhões de passageiros, o que compara com os 33,377 milhões de utentes que utilizaram este serviço no mesmo período de 2018.

Se a transportadora avançar com as mudanças nos comboios, cada unidade terá mais 48 lugares disponíveis - há menos 112 lugares sentados e mais 160 lugares de pé. Isto é possível através da colocação de varões e barras horizontais no hall de entrada das carruagens, onde existe uma maior concentração de passageiros.

A Fertagus conta com 18 unidades UQE 3500, comboios elétricos de dois andares com quatro carruagens, iguais às que a CP utiliza na Linha de Azambuja. Diariamente, circulam 17 das 18 unidades da empresa liderada por Cristina Dourado.