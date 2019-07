Dezanove anos depois, Samuel L. Jackson é de novo John Shaft, o detetive durão que reina em Nova Iorque à lei da arma e do calão. Se o filme de 2000, realizado pelo recém-falecido John Singleton, era, por sua vez, uma sequela sensaborona dos clássicos dos anos 1970, esta nova abordagem de Tim Story é em tudo superior. O novo Shaft tem ritmo e uma noção de espetáculo capaz de retomar o espírito original do herói de Richard Roundtree com um apelo contemporâneo.

As novidades nesta atualização são a chegada de mais um Shaft, precisamente o filho de Samuel L. Jackson, JJ, interpretado por Jessie T. Usher (O Dia da Independência - Nova Ameaça), um agente do FBI que detesta armas, é hipster e adora lutar com a técnica de capoeira, mas também a revelação de que o Shaft de Roundtree é, afinal, pai e não tio da personagem de L. Jackson.