Leia aqui o DV desta sexta-feira, 9 de outubro

Banca nacional “está bem preparada” para as tensões geopolíticasEste é o grande destaque do DV desta semana, quase totalmente dedicado à Money Conference, iniciativa DN/Dinheiro Vivo que decorreu esta quinta-feira, em Cascais.Desafios crescentes não travam otimismo do setor financeiroFoi uma das principais conclusões desta grande conferência que juntou líderes de empresas, banca, seguros, etc. Eis outros títulos:Empresas. Energia, habitação, burocracia e investimento na mira dos gestores nacionaisRecursos Humanos. Inteligência Artificial “vai criar outros modelos de trabalho”Investimento. Banco do Fomento “vai ter, em 2027, um impacto superior a 10 mil milhões de euros”Descarregue no link abaixo o suplemento completo:.Veja a "primeira" em detalhe":